Manágua FC-ART Jalapa: líder pode carimbar primeiro posto

Líder destacado da tabela do Torneio Clausura, e já com a presença direta no playoff garantida, o Manágua FC pode na madrugada desta quinta-feira carimbar o primeiro posto final neste torneio, necessitando para tal apenas levar de vencido o ART Jalapa, o atual quinto colocado, com 23 pontos, menos 13 do que os da casa.



Em grande forma, o Manágua FC vai já em dez jogos seguidos sem perder, sendo que em sete dos últimos oito conseguiu mesmo ser a primeira equipa a marcar. Por outro lado, o ART Jalapa no passado recente tem estado bem menos certeiro, já que não venceu nenhum dos últimos três jogos nem conseguiu marcar.



No que ao confronto direto diz respeito, quatro dos últimos cinco jogos tiveram golos de ambas as equipas, sendo que nos últimos sete o Manágua FC marcou e não perdeu.