Managua FC-CD Ocotal: líder recebe o penúltimo

Encontro da 15.ª jornada do campeonato da Nicarágua, com o líder Managua FC a receber a visita do penúltimo CD Ocotal, num duelo no qual estarão frente a frente duas formações separadas à partida para este jogo por 20 pontos.



Os da casa, comandantes com 3 pontos sobre o segundo colocado, chegam a este jogo ainda sem qualquer derrota caseira (5 vitórias e 1 empate), ao passo que os forasteiros, por seu turno, a atuar fora de casa são a pior equipa da Liga, com apenas 1 ponto em seis encontros.



De notar que, curiosamente, o encontro mais recente entre estas duas equipas deu numa vitória surpreendente do CD Ocotal, quando no arranque de março venceu por 3-1. Irá a história repetir-se?

CÓD 102 Managua FC 1.18 Empate 4.4 CD Ocotal 7.58