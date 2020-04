Manágua FC-CDW Ferretti: tempo de decisões

Depois do nulo registado na madrugada de segunda-feira, Manágua FC e CDW Ferretti encontram-se esta quinta-feira em partida da 2.ª mão das meias-finais do Torneio Clausura da Nicarágua, numa partida de cariz decisivo no qual estarão frente a frente duas formações que fecharam a respetiva fase regular no primeiro e quarto lugares, respetivamente.



Formação que dominou a fase regular, com 13 vitórias em 18 partidas, o Manágua FC tem vantagem no confronto direto com este adversário, já que nos três duelos disputados este ano venceu dois e empatou um (precisamente o tal nulo de segunda-feira).



No que a estatísticas diz respeito, de notar que o Manágua não perdeu nenhum dos últimos cinco duelos com este adversário, sendo que nos três mais recentes nem sofreu golos. Por outro lado, de notar que o registo positivo do Manágua se estende ao total das partidas, com 13 jogos seguidos sem perder.



No que a golos diz respeito, de notar que cinco dos últimos sete encontros do Manágua tiveram menos menos de três golos, um registo que se verificou também em quatro dos últimos cinco duelos do seu openente.