Managua FC-Real Esteli: Duelo de topo na Nicarágua

Duelo de topo no campeonato da Nicarágua, com Managua e Real Esteli a encontrarem-se na madrugada de quinta-feira no Estadio Nacional Dennis Martínez, num encontro da 13.ª jornada que colocará frente a frente os dois primeiros da tabela classificativa.



Com vantagem de 2 pontos, o Managua sabe que vencendo (ou então empatando) dará um passo de gigante para assegurar uma vantagem importante para o playoff de definição do campeonato do Clausura, ao passo que o Real Estelí, por seu turno, está praticamente obrigado a triunfar, tanto para poder subir ao topo como também não ser eventualmente ultrapassado pelo terceiro colocado Diriangén.



De notar que o Managua vai em seis jogos seguidos sem perder no campeonato, enquanto que o Real Estelí tem também uma boa fase recente, ainda que seja de apenas quatro jogos (todos com vitórias).



No que a confronto direto diz respeito, de notar que este será o segundo jogo deste ano entre estas duas equipas, o nono nos últimos 365 anos. Nesse período, o Estelí venceu cinco jogos, o Managua dois e registaram-se dois empates. Como será desta?