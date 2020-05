Manágua FC-Real Estelí: equipas disputam 2.º jogo da final do campeonato da Nicarágua

Depois de um duelo intenso no último sábado - terminou empatado 1-1 -, Manágua e Real Estelí disputam, este domingo, o segundo e último encontro da final do campeonato de futebol da Nicarágua, num jogo que se irá disputar à porta fechada.



Sem qualquer derrota nos últimos cinco jogos disputados, Manágua e Real Estelí criam perspetiva de um grande duelo que promete deixar os adeptos em alvoroço, depois de nos últimos cinco duelos entre as duas equipas terem-se registado dois empates (ambos por 1-1), duas vitórias para o Manágua e outra do Real Estelí.



De relembrar que na meia-final o Manágua eliminou o Ferretti por 4-2, resultado agregado das duas mãos, ao passo que o Real Estelí bateu o Diriangen, numa eliminatória que ficou decidida após um resultado magro de 1-0, no primeiro encontro.

CÓD 101 Manágua FC 1.88 Empate 2.68 Real Estelí 3.33