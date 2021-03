Manchester City-Bor. M'gladbach: ingleses em vantagem

Depois da vitória conseguida há três semanas em solo alemão, o Manchester City recebe esta terça-feira o Borussia M'gladbach, numa partida que deverá ser uma mera formalidade para a poderosa equipa de Pep Guardiola, dona e senhora da Premier League e que nos últimos três meses apenas perdeu uma partida.



Vinda de uma vitória no fim de semana em casa do Fulham, num jogo que permitiu até gerir a equipa e o esforço, a formação inglesa chegará a este jogo na máxima força, o que dará certamente ainda mais favoritismo. Por outro lado, os citizens foram a primeira equipa a marcar em nove dos últimos dez jogos - o único onde não o fizeram... perderam.



Quanto aos alemães, têm Ramy Bensebaini e Christoph Kramer como dúvidas e chegam a este jogo numa das piores séries dos últimos tempos, com oito jogos seguidos sem vencer e seis derrotas consecutivas. Em cinco desses jogos os alemães foram a primeira equipa a sofrer golos.

CÓD 101 Manchester City 1.23 Empate 5.69 Bor. M'gladbach 10.52