Manchester City-Chelsea: final da Champions totalmente inglesa

Final inglesa na Liga dos Campeões, com um embate na cidade do Porto, no Estádio do Dragão, entre Manchester City e Chelsea, duas equipas que na presente temporada foram demonstrando ser as mais fortes de toda a Europa numa caminhada na qual, curiosamente, enfrentaram o FC Porto.



Campeão inglês em título, o Man. City procura a sua terceira conquista da temporada, tendo pela frente o adversário que lhe roubou a chance de juntar a Taça de Inglaterra à Premier League. Neste duelo, os citizens estão na máxima força, chegando a este encontro vindos de uma série de cinco duelos na qual intercalaram vitórias com derrotas e onde foram a primeira equipa a marcar em quatro. Por outro lado, em quatro dos últimos cinco duelos o marcador teve pelo menos 3 golos.



Quanto ao Chelsea, uma equipa que tem feito da eficácia defensiva um aspeto forte, leva cinco jogos seguidos sem perder, sendo que em quatro deles foi mesmo a primeira equipa a encaixar.



E por falar em golos sofridos, o Man. City leva cinco jogos seguidos a sofrer diante do Chelsea, numa série na qual venceu dois e perdeu três. Dois deles foram nos mais recentes, tanto na tal final da Taça de Inglaterra e também no recente duelo para o campeonato, por 2-1.

CÓD 101 Manchester City 1.8 Empate 3.19 Chelsea 4.13