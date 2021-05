Manchester City-Chelsea: teste de preparação para a final da Champions

Manchester City e Chelsea defrontam-se, este sábado, em jogo a contar para a 35.ª jornada da Premier League, num encontro que servirá de teste de preparação para aquela que será a final da Liga dos Campeões. Recorde-se que são estes dois emblemas os finalistas da prova milionária.

À entrada para esta ronda, o Manchester City, de Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva, posiciona-se na liderança isolada da tabela classificativa, com 80 pontos, fruto de 25 vitórias, cinco empates e quatro derrotas, enquanto que o Chelsea encontra-se no 4.º posto - o último de acesso à fase de grupos da Champions na próxima época -, com 61 pontos, após somar 17 triunfos, 10 empates e sete desaires até ao momento na prova.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Manchester City registou cinco vitórias consecutivas (Aston Villa, Tottenham, Paris Saint-Germain, Crystal Palace e Paris Saint-Germain), ao passo que o Chelsea somou três triunfos (West Ham, Fulham e Real Madrid) e dois empates (Brighton e Real Madrid).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade dos citizens, uma vez que a formação atualmente orientada pelo catalão Pep Guardiola somou três triunfos nos últimos cinco duelos disputados entre as duas formações, com o Chelsea a levar a melhor nos dois restantes embates.