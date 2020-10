Manchester City-FC Porto: dragão em estreia na Champions

Aí está o arranque da campanha do FC Porto na edição de 2020/21 da Liga dos Campeões e logo com um adversário de peso. Pela frente estará o Manchester City, um crónico candidato a fazer boa figura na Champions depois do forte investimento que vai fazendo ano após ano.



Vindo de uma vitória sobre o Arsenal e com três jogos consecutivos sem perder, a formação inglesa entrará em campo moralizada por esse bom momento, mas com algumas dores de cabeça, já que Pep Guardiola terá quatro baixas para resolver (Gabriel Jesus, Kevin De Bruyne, Benjamin Mendy e Aymeric Laporte). Uma situação que se assume como problemática, especialmente porque obrigará a adaptações na esquerda da defesa, onde deverá ser João Cancelo o titular. Com o lateral em campo, do lado inglês poderão atuar de início três portugueses, já que Rúben Dias é já dono do posto no centro da defesa e Bernardo Silva deve também ser aposta.



Do lado portista, a fase não é propriamente a melhor, já que os dragões não ganharam nenhum dos últimos dois duelos, incluíndo uma derrota caseira perante o Marítimo, ainda antes da paragem para os jogos de seleções. Aliás, esse jogo confirmou estatísticas a ter em conta: nos últimos sete jogos registaram pelo menos três golos, sendo que em apenas um deles não houve tentos de ambas as equipas.



Do lado oposto, para lá da tal sequência de três jogos seguidos sem perder, os citizens têm estatísticas interessantes no que a golos diz respeito, como por exemplo o facto de ter sido a primeira equipa a marcar na última meia dúzia de encontros, sendo que em seis dos últimos oito duelos houve golos de ambas as equipas e um total de pelo menos três em sete dos mais recentes nove.



Quanto ao confronto direto, note-se que este será o terceiro duelo entre estas duas equipas, o primeiro desde 2012, ano no qual os citizens conseguiram duas vitórias numa eliminatória da Liga Europa (2-1 e 4-0). À terceira será de vez para o dragão?

CÓD 114 Manchester City 1.27 Empate 6.23 FC Porto 9.43