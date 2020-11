Manchester City-Liverpool: dois primeiros classificados da última temporada defrontam-se

Os amantes de futebol preparam-se para assistir, este domingo, (através da televisão e ao minuto no nosso site) a um grande jogo da Premier League.

O Manchester City, de Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias, recebe no Etihad Stadium o Liverpool, de Diogo Jota, em jogo a contar para a 8.ª jornada da prova, num encontro que colocará frente a frente o 'vice' e o campeão, respetivamente, do futebol inglês na última temporada.

À entrada para esta ronda, os citizens posicionam-se no 10.º lugar, com 11 pontos, fruto de três vitórias, dois empates e uma derrota, enquanto que os reds encontram-se na vice liderança da competição, com os mesmos 16 pontos que o líder Southampton, após somar cinco triunfos, um empate e uma derrota.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas estão atualmente inseridas, a equipa orientada pelo espanhol Pep Guardiola registou quatro vitórias (FC Porto, Marselha, Sheffield United e Olympiacos) e um empate (West Ham), ao passo que a turma liderada pelo alemão Jürgen Klopp somou cinco triunfos consecutivos (Ajax, Sheffield United, Midtjylland, West Ham e Atalanta).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a vantagem citizen, conjunto que venceu três dos últimos cinco duelos disputados entre as duas equipas. Como será desta vez?