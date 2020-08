Manchester City-Lyon: candidatos contra a surpresa

Visto pela crítica como o grande candidato a conquistar a Liga dos Campeões, o Manchester City tem este sábado pela frente o Lyon, num duelo dos quartos-de-final da prova milionária no qual se verá um verdadeiro duelo entre David contra Golias.



Formação surpresa desta Champions, que ronda prévia afastou o todo poderoso Real Madrid, o Lyon sabe o que é deixar pelo caminho gigantes do futebol europeu, mas a verdade é que os citizens entram em campo com o moral em alta, já que na ronda prévia, também no mesmo dia, conseguiram deixar pelo caminho um dos grandes candidatos, ao baterem o Real Madrid por 2-1.



Olhando a estatísticas, apontar que seis dos últimos sete duelos do Manchester City tiveram pelo menos três golos e que nesses mesmos jogos os ingleses foram a primeira equipa a marcar. Por outro lado, o Lyon vai em quatro encontros em cinco nos quais sofreu golos e onde foi a primeira equipa a marcar.



Por fim, olhar ao confronto direto, que com dois jogos a apontar dá a vantagem aos franceses, com uma vitória e um empate.



Quanto aos planteis, de notar que o Manchester City não poderá contar com os reforços Ferran Torres e Nathan Aké, ao passo que Kun Agüero está em dúvida, tal como Youssouf Koné, do Lyon.

CÓD 410 Manchester City 1.22 Empate 6.5 Lyon 12.5