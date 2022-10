Manchester City-Manchester United: dia de dérbi

CÓD 175 Manchester City 1,33 Empate 5,3 Manchester Utd. 7,25

Dia de dérbi em Manchester, com o City a receber a visita do United pelas 14 horas deste domingo. Em segundo lugar com 17 pontos, o City é uma de duas equipas que ainda não perdeu, ao passo que o United surge na 5.ª posição, com 12 pontos.A atuar em casa, os citizens (com Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva à espreita da titularidade) estarão privados de John Stones, Kalvin Phillips e Aymeric Laporte, isto numa partida na qual colocarão à prova um sequência de dez jogos seguidos sem perder e de três vitórias consecutivas. Nos últimos dez jogos, refira-se, o City foi a primeira equipa a marcar.Quanto ao United, neste jogo sem Harry Maguire e Brandon Williams - mas também com Marcus Rashford, Anthony Martial, Donny van de Beek, Martin Dúbravka e Aaron Wan-Bissaka em dúvida -, parte em busca da quinta vitória consecutiva no campeonato. Os red devils, refira-se, foram responsáveis pela única derrota do líder Arsenal, algo que servirá de motivação extra e de alerta para os oponentes. Neste jogo é possível que Cristiano Ronaldo seja titular, tal como Diogo Dalot e Bruno Fernandes.Em termos de confronto direto, nota para o facto do número de golos habitualmente ser baixo: apenas um dos últimos sete jogos contou com 3 ou mais golos. Curiosamente foi o mais recente, na goleada do City por 4-1 em março.