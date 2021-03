Manchester City-Manchester United: dia de jogo grande na Premier League

Líder destacado da Premier League, o Manchester City pode este domingo dar um passo praticamente definitivo rumo à conquista do título, quando pelas 16h30 receber a visita do Manchester United, num duelo da 28.ª jornada do campeonato.



Caso vença, o City abrirá para 17 pontos a vantagem sobre o rival da cidade, isto quando ficarão a faltar apenas disputar dez encontros, pelo que será praticamente 'game over' nas contas do título. Para mais, os citizens estão autenticamente intratáveis nas últimas semanas, vindo já numa impressionante série de 28 jogos seguidos sem perder e 21 sempre a ganhar. Por outro lado, nos últimos dez foram a primeira equipa a marcar, conseguindo quase sempre triunfar sem sofrer golos.



Em relação ao Man. United, vem de três empates consecutivos, todos sem golos. Ainda assim, os red devils não perdem há dez encontros, sendo que a atuar fora de portas não foram derrotas em nenhum dos últimos 21 encontros - em cinco dos últimos sete nem sofreu golos.



Por outro lado, note-se que normalmente não há muitos golos a registar neste confronto direto, já que apenas dois dos últimos sete duelos diretos contaram com pelo menos 3 golos no marcador. Esta época, em dois duelos, viu-se um nulo para a Premier League e uma vitória do City para a Taça da Liga. Como será à terceira?

CÓD 138 Manchester City 1.46 Empate 4.23 Manchester Utd. 6