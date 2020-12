Manchester City-Marselha: tudo ou nada para uns; 'passeio' para outros

Já apurado para a próxima ronda da Champions, e com o primeiro lugar seguro, o Manchester City recebe esta quarta-feira a visita do Marselha, numa partida na qual os franceses entram em campo com total necessidade de garantir um resultado positivo, sempre melhor do que aquele que o Olympiacos fizer diante do FC Porto.



Com 3 pontos, os mesmos que os gregos, os franceses estão já fora da Champions, mas ainda sonham com a Liga Europa, pelo que será essa a motivação da equipa de André Villas-Boas, que nesta partida procurará, de uma vez por todas, passar para a Liga dos Campeões aquilo que tem feito na Ligue 1, campeonato onde é quarto a 4 pontos do líder, mas com dois jogos em atraso.



O problema é que do outro lado está um conjunto inglês que, mesmo com mudanças à vista, até porque no fim de semana há dérbi com o United, promete dar que fazer. Especialmente porque não perdeu nem sofreu golos nos últimos quatro encontros, algo que demonstra uma coesão defensiva que há muito não se via no Etihad.



Note-se, por fim, que o Manchester City está praticamente na máxima força, ao passo que André Villas-Boas tem de resolver as baixas de Nemanja Radonjic e Leonardo Balerdi.

CÓD 106 Manchester City 1.39 Empate 4.34 Marselha 6.26