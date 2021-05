Manchester City-PSG: por um lugar no final da Champions

Depois da vitória conseguida em França, por 2-1, o Manchester City recebe esta terça-feira a visita do Paris SG, numa partida na qual estará em discussão o acesso à final da Liga dos Campeões. Em vantagem estão os ingleses, tanto pela vitória mas também por terem-na conseguido fora de casa, mas a verdade é que este duelo de titãs promete emoções até final.



Sem qualquer baixa a reportar, o City chega a este jogo vindo de quatro triunfos consecutivos, ainda que no passado recente tenha denotado alguma fragilidade defensiva, com golos sofridos em seis dos últimos oito duelos disputados - nos sete mais recentes foi mesmo a primeira equipa a encaixar.



Quanto ao Paris SG, neste jogo sem Juan Bernat e Idrissa Gueye e com Kylian Mbappé em dúvida, leva três jogos seguidos a sofrer golos, sendo com pelo menos 3 golos nos últimos cinco duelos que disputou. Por outro lado, nesses mesmos cinco jogos em quatro o PSG foi a primeira equipa a marcar e aquela que chegou ao descanso na frente, sendo que também em quatro delas ambas as equipas marcaram.

