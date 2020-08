Manchester City-Real Madrid: merengues com tarefa complicada

Mais de cinco meses depois da primeira mão, Manchester City e Real Madrid encontram-se esta sexta-feira em Inglaterra, numa partida da 2.ª mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões na qual os ingleses entram em campo com uma vantagem de 2-1 conseguida na partida disputada em Madrid.



Uma partida com vantagem citizen, mas que surge num momento bem distinto em relação ao que se verificava na primeira mão. Os ingleses finalizaram a sua temporada de mãos a abanar, com um segundo lugar e a queda nas 'meias' da Taça de Inglaterra, sendo que desde essa primeira partida averbaram quatro derrotas e venceram onze encontros.



Quanto aos merengues, tiveram uma ponta final de temporada verdadeiramente de sonho, também com onze vitórias desde esse desaire com o City, mas num total de 13 encontros (perderam um encontro e empataram outro). Um registo incrível que levou os de Zidane ao título espanhol, algo que poderá servir de inspiração para esta partida, na qual os espanhóis terão como missão conseguir um triunfo que permita anular o tal desaire por 2-1.



E não bastasse a tarefa complicada que terão em mãos, os merengues terão ainda que se 'resolver' sem a presença de Sergio Ramos, o capitão de equipa, que cumprirá um jogo de castigo. Do lado oposto há duas baixas a notar, sendo a de Agüero a mais sonante - a outra é de Benjamin Mendy.



Olhando a estatísticas, este encontro promete à partida alguns golos, já que o cinco dos últimos seis duelos do Manchester City tiveram pelo menos três, sendo que o Real Madrid tem do seu lado o registo de ter sido a primeira equipa a marcar nos últimos dez duelos. Por outro lado, de referir que apenas dois dos sete encontros entre Man. City e Real Madrid não tiveram pelo menos três golos.

CÓD 110 Manchester City 1.73 Empate 4.17 Real Madrid 4.24