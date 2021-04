Manchester City-Tottenham: Taça da Liga inglesa em discussão

Aí está a primeira decisão da época em Inglaterra, com a disputa da final da Taça da Liga entre Manchester City e Tottenham. Para os citizens será a chance de conquistarem o primeiro de três títulos que ainda podem conseguir esta temporada, ao passo que para os spurs se tratará essencialmente da oportunidade de voltar a celebrar desde 2007/08, nesta mesma Taça da Liga.



Já sem Mourinho no banco, os spurs entram em campo depois de uma vitória sobre o Southampton, na primeira sem Harry Kane, avançado inglês que ainda está em dúvida para este encontro. Caso se mantenha a sua ausência, será de Son Heung-Min a missão de liderar a equipa e o ataque spur. E por falar em golos, os londrinos levam quatro jogos seguidos a sofrer pelo menos um golo, sendo que dos últimos sete jogos apenas um não teve pelo menos 3 golos no final.



Em relação ao Man. City, depois de ter sido um exemplo no aspeto defensivo, leva já cinco partidas seguidas a encaixar, numa sequência na qual sofreu duas derrotas, uma delas que ditou o adeus nas meias-finais da Taça de Inglaterra. Por outro lado, note-se que o City foi a primeira equipa a sofrer em quatro desses encontros, ainda que curiosamente tenha conseguido vencer três deles. Para piorar as coisas, a equipa de Pep Guardiola não contará com John Stones.



Quanto ao confronto direto, este será o terceiro jogo da época entre estas duas equipas, havendo por agora um equilíbrio total, com um triunfo para cada lado - o mais recente foi em fevereiro, com triunfo dos citizens por 3-0 em casa. Como será o terceiro embate?

