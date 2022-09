Manchester United-Arsenal: jogo grande na Premier League

CÓD 174 Manchester Utd. 2.5 Empate 3.4 Arsenal 2.6

Invicto até ao momento, com cinco vitórias em cinco jogos, o Arsenal visita este domingo o reduto do Manchester United, numa partida da 6.ª jornada da Premier League na qual a fase de recuperação dos red devils estará em teste.A equipa de Diogo Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo leva três vitórias seguidas, que permitiram colocar para trás das costas o péssimo arranque, com duas derrotas em dois jogos. Sem Anthony Martial, Facundo Pellistri e Brandon Williams, mas também com Victor Lindelöf, Luke Shaw e Aaron Wan-Bissaka em dúvida, a equipa de Erik ten Hag poderá ter algumas novidades no seu onze.Quanto ao Arsenal, tem as tais 5 vitórias em cinco jogos, entrando nesta ronda previsivelmente sem Thomas Partey, Oleksandr Zinchenko, Reiss Nelson e Mohamed Elneny. Aaron Ramsdale e Martin Ødegaard estão em dúvida. Os gunners, contando duelos de preparação, levam já onze jogos seguidos a vencer, sendo que em oito dos últimos nove foram mesmo a primeira equipa a faturar.Quanto ao confronto direto, o Arsenal foi também a primeira equipa a marcar em quatro dos últimos cinco jogos entre estas duas equipas, sendo que nesse período de cinco encontros venceu três, perdeu um e empatou o outro. Na época passada cada equipa venceu um jogo: o Man United em casa por 3-2 e 3-1 para o Arsenal, também a atuar no seu reduto.