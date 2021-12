Manchester United-Arsenal: red devils procuram inverter tendência

CÓD 115 Manchester Utd. 1.94 Empate 3.53 Arsenal 3.41

Duelo de históricos na 14.ª jornada da Premier League, com o oitavo colocado Manchester United a receber esta quinta-feira a visita do Arsenal, num encontro que colocará frente a frente duas formações a viver momentos bem distintos e que estão também a assinar épocas que deixam algo a desenhar.Especialmente no caso do Man. United, que com 18 pontos em 13 jogos está já a 12 do líder Chelsea. Sem Raphaël Varane, Paul Pogba e Edinson Cavani nesta partida, os red devils entram em campo depois de um empate em casa do Chelsea mas com apenas uma vitória nos últimos cinco encontros.Quanto ao Arsenal, perdeu apenas um dos últimos dez jogos - goleada em casa do Liverpool, por 4-0 -, sendo que nesta partida não contará com Sead Kolasinac, Granit Xhaka e Folarin Balogun. Os gunners, refira-se, foram a primeira equipa a marcar em seis dos últimos sete jogos, sendo a exceção a tal derrota sofrida com o Liverpool.Em relação ao confronto direto, o Arsenal leva cinco jogos seguidos sem perder diante do United e três sem sofrer golos. Nesses cinco encontros sem perder o marcador teve sempre menos do que 3 golos no total, sendo que analisando igualmente essa mão cheia de partidas houve três vitórias dos gunners e dois empates. Irá a tendência repetir-se?