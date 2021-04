Manchester United-AS Roma: com um português de cada lado

Com Bruno Fernandes em campo no lado do Manchester United e Paulo Fonseca no banco de suplentes da Roma, ingleses e italianos encontram-se esta quinta-feira em Old Trafford, na primeira mão das meias-finais da Liga Europa, numa partida na qual ambas as equipas partem em busca de um triunfo que os deixe mais próximos de atingir a final da segunda prova de clubes da UEFA.



Maior favorito a conquistar a prova, o Manchester United chega a esta fase depois de deixar pelo caminho Real Sociedad, Milan e Granada, ao passo que a Roma afastou Sp. Braga, Shakhtar Donetsk e Ajax. Adversários bem distintos, mas a verdade é que, com maior ou menor dificuldade, ingleses e italianos mostraram as suas forças e fecharam os respetivos apuramentos.



Nesta partida sem Anthony Martial e Phil Jones, o Man. United chega a este jogo numa sequência de seis jogos seguidos sem perder, numa série na qual ganhou cinco e empatou. Curiosamente o empate surgiu no jogo mais recente, com um desapontante empate diante do Leeds.



Quanto à Roma, também com duas baixas (Nicolò Zaniolo e Pedro), vem numa série de quatro encontros seguidos sem ganhar, uma série que acabou por deixar Paulo Fonseca ainda mais ameaçado e com maior necessidade de conseguir um bom resultado aqui neste embate.



Quanto ao confronto direto, note-se que o Man. United não perdeu nenhum dos últimos seis jogos diante da Roma, tendo inclusivamente ganho os três mais recentes. Ainda assim, o mais recente foi já em 2014, na altura num torneio de pré-temporada. Como será desta vez?

