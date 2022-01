Manchester United-Aston Villa: encontro da Taça de Inglaterra

No fecho da 3.ª ronda da Taça de Inglaterra, Manchester United e Aston Villa encontram-se esta segunda-feira em Old Trafford, numa partida que colocará frente a frente duas formações da Premier League que não têm feito campanhas totalmente satisfatórias.



Em sétimo, com 31 pontos no campeonato, o United chega a este jogo vindo de uma derrota diante do Wolverhampton, ao passo que o Villa, com 22 pontos no 13.º lugar, perdeu os últimos dois encontros.



Em termos individuais, Paul Pogba e Eric Bailly são baixas certas no United, ao passo que Victor Lindelöf e Harry Maguire estão em dúvida. Já do lado oposto Marvelous Nakamba, Bertrand Traoré e Trézéguet são ausências já garantidas, ao passo que Ashley Young está em dúvida e a estreia de Philippe Coutinho também.



Em termos de dados estatísticos, o Man. United leva três jogos seguidos a sofrer golo, ainda que curiosamente o registo de golos total nos seus duelos seja baixo: apenas um dos últimos seis duelos teve pelo menos 3 no total. Já no caso do Aston Villa a estatística é inverssa, com apenas dois dos últimos sete duelos a não terem pelo menos esses 3 golos - no mesmo período ambas as equipas marcaram.



Falando em golos sofridos, o United leva quatro partidas a sofrer diante do Aston Villa, num período no qual cada equipa venceu dois duelos. No mais recente, em setembro, os villians ganharam em Old Trafford, com grande surpresa, por 1-0. Irá a história repetir-se?

Por Record