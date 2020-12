Manchester United-Aston Villa: red devils podem apanhar Liverpool no topo

Com 30 pontos, o Manchester United pode entrar em 2021 da melhor forma, ao igualar o Liverpool na liderança da Premier League, necessitando para tal de levar de vencido o surpreendente Aston Villa esta sexta-feira em Old Trafford.



No primeiro jogo do ano para ambas as equipas - até porque 2021 começa precisamente nesta sexta-feira... -, os red devils terão pela frente o quinto colocado, uma equipa que com duas partidas em atraso pode até ficar a apenas 1 ponto do líder Liverpool caso vença ambas.



Sem derrotas nos últimos seis jogos, o Manchester United está claramente num dos melhores momentos de resultados da temporada, sempre com Bruno Fernandes em grande destaque. E o português pode mesmo ser uma vez mais decisivo, até porque neste jogo os da casa não contarão com o suspenso Edinson Cavani.



Do lado oposto, os villains - sem Trézéguet e Wesley - levam cinco jogos seguidos sem perder, numa série na qual entra um empate diante do Chelsea, em Londres.