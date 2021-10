Manchester United-Atalanta: red devils contam com três derrotas nos últimos cinco jogos

Manchester United e Atalanta defrontam-se, esta quarta-feira, pelas 20 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que atravessam momentos distintos.

À entrada para esta ronda, a equipa de Diogo Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo posiciona-se no terceiro lugar do Grupo F, com três pontos, fruto de uma vitória e uma derrota, enquanto que a Atalanta encontra-se na liderança isolada, com quatro pontos, após somar um triunfo e um empate até ao momento na competição.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Manchester United registou uma vitória (Villarreal), um empate (Everton) e três derrotas (West Ham, Aston Villa e Leicester), ao passo que a Atalanta somou três triunfos (Sassuolo, Young Boys e Empoli), um empate (Inter Milão) e um desaire (AC Milan).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o facto de esta ser a primeira vez que as duas equipas se irão defrontar em campo.