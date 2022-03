Manchester United-Atlético Madrid: qual dos dois candidatos ficará de fora da Champions?

Manchester United e Atlético Madrid defrontam-se, esta terça-feira, a partir das 20 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, num encontro que colocará frente a frente duas equipas candidatas a levar o troféu mais desejado pelos clubes europeus.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Manchester United registou duas vitórias (Tottenham e Leeds United), dois empates (Atlético Madrid e Watford) e uma derrota (Manchester City), enquanto que o Atlético Madrid somou quatro triunfos (Osasuna, Celta de Vigo, Betis e Cádiz) e um empate (Manchester United).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o empate entre as duas formações na primeira mão da eliminatória.

Para este duelo, os red devils poderão não contar com Bruno Fernandes. O internacional português testou recentemente positivo à Covid-19 e é uma incógnita até às últimas horas antes do embate em Manchester. Greenwood é baixa certa, com McTominay a estar em dúvida. Já no lado dos colchoneros, Matheus Cunha e Daniel Wass não poderão jogar por lesão. Correa, Lemar e Vrsaljko são dúvidas.