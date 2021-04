Manchester United-Burnley: red devils num bom momento

Segundo colocado na Premier League, o Manchester United volta este domingo às lides internas, defrontando pelas 16 horas o Burnley, numa partida da 32.ª jornada da prova na qual terá pela frente o 16.º cotado, com 33 pontos, menos 30 exatos do que os red devils.



Vindos de uma vitória sobre o Granada para a Liga Europa, os de Manchester chegam a este jogo vindos de quatro triunfos seguidos para o campeonato, senod que em seis dos últimos sete os seus jogos caseiros viram pelo menos 3 golos no total.



Quanto ao Burnley, leva seis jogos seguidos a sofrer, ainda que em cinco deles tenha também marcado. Curiosamente, apesar de apenas ter ganho num desses duelos, o Burnley foi a primeira equipa a marcar em quatro dos últimos cinco.



Por fim, um olhar ao confronto direto, que nos mostra desde logo na última meia dúzia de jogos apenas se viram mais do que 3 golos por uma ocasião, num empate a dois golos em 2018/19. Nessa meia dúzia de duelos, refira-se, o United venceu quatro duelos, perdeu um e empatou outro.

CÓD 130 Manchester Utd. 1.36 Empate 4.62 Burnley 7.59