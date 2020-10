Manchester United-Chelsea: dia de jogo grande em Old Trafford

Dia de jogo grande em Old Trafford, com o Manchester United a receber a visita do Chelsea, num confronto da sexta jornada da Premier League que colocará frente a frente o 15.º e o 8.º colocados da tabela, respetivamente. Posições que não estão conforme as ambições de ambas as equipas e que naturalmente ambas procurarão começar a corrigir. Nesse sentido, note-se que o Manchester United tem uma partida em atraso, pelo que acertando-a poderá aproximar-se até do pelotão da frente.



Vindo de duas vitórias consecutivas, o conjunto red devil entrará em campo moralizado pelo triunfo que conseguiu em Paris a meio da semana, numa partida na qual Bruno Fernandes voltou a ser figura e onde os de Manchester confirmaram a tendência para marcar em todos os jogos da época, mas também para sofrer - apenas não sofreram em dois dos sete que jogaram.



Quanto ao Chelsea, vem de um nulo diante do Sevilha, num duelo da Liga dos Campeões no qual os londrinos sentiram algumas dificuldades para quebrar a barreira defensiva contrária. Ainda assim, note-se que esse foi o único dos últimos seis jogos no qual não ocorreram pelo menos 3 golos.



Quanto ao confronto direto, o Chelsea sofre diante do Man. United há sete partidas, sendo que os red devils foram mesmo a primeira equipa a marcar em cinco desses encontros. Nesse período, refira-se, registaram-se quatro triunfos do United, um empate e duas vitórias do Chelsea. Como será desta vez?



A finalizar, o Manchester United três baixas certas (Eric Bailly, Jesse Lingard e

Anthony Martial) e outras três dúvidas (Edinson Cavani, Harry Maguire e Mason Greenwood). Do lado oposto há apenas um ausente certo: o jovem Billy Gilmour.

CÓD 163 Manchester Utd. 2.45 Empate 3.52 Chelsea 2.77