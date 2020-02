Manchester United-Club Brugge: Bruno Fernandes e Dalot em ação

A viver uma fase bastante positiva, com seis jogos consecutivos sem perder, o Manchester United procura esta quinta-feira carimbar o acesso aos oitavos-de-final da Liga Europa, quando pelas 20 horas receber a visita do Club Brugge, uma equipa perante a qual empatou sem golos na primeira mão.



Com Bruno Fernandes moralizado pelo que fez no fim de semana, os red devils entram em campo como claros favoritos, até porque o seu registo recente na Liga Europa é amplamente favorável, com uma 17 jogos sem perder nos últimos 18. Irá surgir o 18.º em 19?



Ainda assim, do outro lado não estará uma equipa qualquer. É que o Club Brugge vai já em 14 jogos seguidos sem perder, numa série que dura já desde 15 de dezembro. De lá para cá, entre jogos de campeonato e taças, os de Brugge conseguiram oito vitórias e seis empates. Por fim, em jeito de 'aviso', os red devils terão de alerta o empate a dois golos que os belgas conseguiram no Santiago Bernabéu na fase de grupos da Champions.







