Manchester United-Copenhaga: Bruno Fernandes procura acesso à meia-final da Liga Europa

O Manchester United, de Bruno Fernandes, e o Copenhaga entram esta segunda-feira em campo tendo em vista um jogo para os quartos-de-final da Liga Europa, num duelo que será disputado a uma mão e totalmente decisivo para encontrar uma das formações que alcançará a presença nas 'meias' da prova.

O percurso dos red devils foi imaculado até chegarem a esta eliminatória. Nos 16 avos-de-final, a equipa orientada por Ole Gunnar Solskjaer eliminou os belgas do Club Brugge com um agregado de 6-1 (1-1 na primeira volta e 5-0 na segunda) e os austríacos do LASK nos 'oitavos', também com um agregado confortável (7-1).

Já o Copenhaga eliminou nos 16 avos-de-final o Celtic. No encontro da primeira mão, os dinamarqueses empataram 1-1, tendo posteriormente batido a formação escocesa por 3-1. Enquanto que nos 'oitavos' eliminaram os turcos do Basaksehir, com um resultado agregado também de 3-1.

Nos últimos cinco jogos disputados antes deste encontro, o Manchester United registou três vitórias (Crystal Palace, Leicester e LASK), um empate (West Ham) e uma derrota (Chelsea), ao passo que o Copenhaga somou o mesmo registo: 3V, 1E e 1D.

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio registado entre as duas formações. Nos dois encontros até ao momento realizados, destaque para um triunfo para cada uma delas.