Manchester United-Crystal Palace: arranca a época de Bruno Fernandes

Aí está o arranque a temporada oficial do Manchester United, com um embate diante do Crystal Palace, numa partida da 2.ª jornada na qual o conjunto de Old Trafford procurará começar com o pé direito para confirmar as boas indicações que deixou no final da época passada.



Com alguns problemas na pré-temporada, poderá ver-se perante uma situação delicada, já que irá a jogo com apenas uma semana de trabalho com o plantel na sua totalidade. Quer isso dizer que há dúvidas quanto ao estado físico de alguns jogadores, nomeadamente Paul Pogba, que recentemente superou a COVID-19. De resto, há curiosidade para perceber quem será titular na baliza (Dean Henderson ou De Gea) e se Donny van de Beek terá aqui a sua estreia.



Do lado oposto, nota para o longo rol de ausentes, no qual entram Christian Benteke, Gary Cahill, Patrick van Aanholt, James Tomkins, Connor Wickham e Nathan Ferguson.



A finalizar, um olho nas estatísticas, que mostram uma sequência de 14 jogos seguidos do United sem perder na Premier League e de 4 encontros consecutivos do Palace sem marcar fora de casa para o campeonato - e sempre a sofrer pelo menos 2 golos.



Quanto ao confronto direto, o Manchester United perdeu apenas um dos últimos 19 encontros com os londrinos, ainda que curiosamente essa derrota tenha sido na temporada passada precisamente em Old Trafford, por 2-1.

CÓD 127 Manchester Utd. 1.33 Empate 4.78 Crystal Palace 7.9