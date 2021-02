Manchester United-Everton: Bruno Fernandes recebe visita de André Gomes

Vindo de uma histórica goleada diante do Southampton, o Manchester United entra este sábado de 'peito cheio' em campo diante do Everton numa partida na qual está praticamente proibido de perder pontos, sob pena de ver o City poder escapar ainda mais no topo da tabela da Premier League.



Com 44 pontos, os red devils estão praticamente na máxima força (há dúvidas apenas quanto a Edinson Cavani) e procuram neste jogo reforçar a sua boa forma caseira na Premier League, com apenas uma derrota nos últimos 16 jogos disputados em Old Trafford. Curiosamente, o registo mostra também apenas uma derrota nos últimos 13 jogos dos de Manchester diante do Everton, um adversário perante o qual curiosamente tem visto uma tendência peculiar: apesar de ter ganho dois desses jogos, os red devils sofreram em quatro dos últimos cinco duelos, sendo que nos quatro em que sofreram... foram mesmo a primeira equipa a encaixar.



Quanto ao Everton de André Gomes, neste jogo sem Allan, Jean-Philippe Gbamin e Niels Nkounkou, também ganharam no jogo mais recente, mas com um resultado bem menos 'obsceno', ao ganharem por 2-1 em casa do Leeds. De resto, nesse jogo os toffees ampliaram para três os jogos seguidos a sofrer, mas também reforçaram a tendência de serem a primeira equipa a marcar: foi assim em cinco dos últimos seis jogos. Por outro lado, de referir que os de Liverpool ultimamente até têm bom registo fora de casa, levando já quatro triunfos seguidos. Irá Old Trafford ser o quinto palco a ser conquistado?

CÓD 148 Manchester Utd. 1.51 Empate 4.15 Everton 5.41