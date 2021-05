Manchester United-Liverpool: clássico do futebol inglês

Apenas dois dias depois de ter jogado com o Leicester, o Manchester United recebe esta quinta-feira a visita do Liverpool, num clássico do futebol inglês que se disputa duas semanas depois da semana inicialmente prevista devido aos incidentes ocorridos em Old Trafford.



Sem perder há cinco encontros, os reds chegam a esta partida vindos de um triunfo sobre o Southampton por 2-0, que na altura travou uma sequência de três empates consecutivos e onde, tal como quatro dos últimos cinco duelos, o resultado teve menos do que 3 golos.



Quanto ao confronto direto, este será o terceiro duelo entre ambas as equipas esta temporada, depois do empate na primeira volta a um golo e triunfo por 3-2 do Man. United para a Taça de Inglaterra. Como será desta?

CÓD 176 Manchester Utd. 2.66 Empate 3.37 Liverpool 2.29