Manchester United-Liverpool: colossos ingleses com arranque de época para esquecer

Manchester United e Liverpool defrontam-se na noite de segunda-feira, a partir das 20 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a terceira jornada da Premier League, num encontro que colocará frente a frente duas equipas com um início de temporada muito aquém do que era esperado - pelos adeptos e pelo público em geral.

À entrada para esta ronda, o Manchester United de Diogo Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo posiciona-se no 20.º e último lugar da tabela classificativa, sem qualquer ponto somado, após duas derrotas consecutivas no campeonato, enquanto que o Liverpool, dos portugueses Fábio Carvalho e Diogo Jota e também do ex-portista Luis Díaz e do ex-benfiquista Darwin Núñez, se encontra no 15.º posto, com apenas dois pontos, após dois empates na prova.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas estiveram recentemente inseridas, de notar que o Manchester United registou dois empates (Aston Villa e Rayo Vallecano) e três derrotas (Atlético Madrid, Brighton e Brentford), ao passo que o Liverpool somou um triunfo (Manchester City), dois empates (Fulham e Crystal Palace) e dois desaires (Salzburgo e Estrasburgo).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do Liverpool, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Manchester United a levar a melhor nos outros dois embates realizados durante esse mesmo período de tempo.