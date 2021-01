Manchester United-Liverpool: dia de jogo grande em Inglaterra

Poucos dias depois de se terem defrontado no campeonato, num duelo que terminou num pobre 0-0, Manchester United e Liverpool voltam a encontrar-se este domingo, agora num jogo da Taça de Inglaterra no qual estarão frente a frente os dois primeiros colocados do campeonato, mas que estão claramente em fases distintas.



Os red devils, pese embora o nulo em Anfield, levam quatro jogos seguidos sem perder, ao passo que os reds ganharam apenas um dos últimos seis jogos, sendo que em quatro deles ficaram a zeros. Olhando a estatísticas, note-se que apenas um dos últimos cinco jogos do Manchester United teve pelo menos 3 golos, ao passo que no caso do Liverpool a mesma estatística verifica-se em cinco dos últimos seis. De resto, note-se que também no confronto direto essa dado é evidente, já que só um dos últimos cinco jogos entre estas duas equipas teve 3 golos.



Tudo isto num confronto direto que ultimamente tem sido para esquecer para o Manchester United: não venceu nenhum dos últimos cinco jogos... Será desta?



No que a jogadores diz respeito, as contas são praticamente as mesmas, já que o Manchester United continua a não contar com Phil Jones, Brandon Williams e Marcos Rojo, ao passo que os reds não terão Virgil van Dijk, Joe Gomez, Naby Keita e Diogo Jota.

