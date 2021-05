Manchester United-Liverpool: duelo repleto de história

Rivais históricos, Manchester United e Liverpool encontram-se este domingo em Old Trafford, numa partida da 34.ª jornada da Premier League na qual estarão frente a frente o 2.º e o 6.º colocados, respetivamente.



Em melhor posição, com 67 pontos (menos 10 do que o City e mais 5 do que o Leicester) o Man. United chega a este jogo vindo de uma série de sete encontros seguidos sem perder em todas as provas e 13 no que à Premier League diz respeito. Vindo de uma goleada à Roma a meio da semana, para a Liga Europa, o United marcou pelo menos dois golos em cinco dos últimos seis jogos.



Quanto ao Liverpool, vem de três empates seguidos, sendo que em quatro dos últimos cinco jogos marcou e sofreu. O único em que tal não sucedeu o marcador ficou a zeros. Quanto a ausências, a lista tem cinco nomes, mas nenhum é novidade - Joel Matip, Caoimhin Kelleher, Virgil van Dijk, Joe Gomez e Jordan Henderson.



Por outro lado, olhar ao confronto direto, que nos mostra uma tendência para poucos golos - apenas um dos últimos cinco teve pelo menos 3 -, sendo que em Old Trafford o Liverpool apenas venceu um dos últimos dez jogos disputados diante do United.

CÓD 137 Manchester Utd. 2.61 Empate 3.27 Liverpool 2.37