Manchester United-Manchester City: dérbi inglês com muitos portugueses à mistura

Manchester United e Manchester City defrontam-se, este sábado, em jogo a contar para a 11.ª jornada da Premier League, num encontro que colocará frente a frente os dois grandes daquela cidade inglesa, equipas que encontram-se separadas por apenas um ponto na tabela classificativa.

À entrada para esta ronda, o Manchester United, de Bruno Fernandes, encontra-se no 6.º lugar, com 19 pontos, fruto de seis vitórias, um empate e três derrotas, enquanto que os citizens, que contam com os lusos Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva, posicionam-se no 7.º posto, com 18 pontos, após somar cinco triunfos, três empates e duas derrotas até ao momento na prova.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas estão atualmente inseridas, de notar que os red devils registaram três vitórias (Basaksehir, Southampton e West Ham) e duas derrotas (Paris Saint-Germain e RB Leipzig), ao passo que o Manchester City somou quatro triunfos (Olympiacos, Burnley, Fulham e Marselha) e um empate (FC Porto).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do Manchester United, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos disputados entre as duas formações, sendo que o Manchester City levou a melhor nos dois restantes encontros.