Manchester United-Manchester City: dérbi na Taça da Liga

Dérbi da cidade de Manchester em Old Trafford, com o United e o City a encontrarem-se na primeira mão das meias-finais da Taça da Liga, numa partida na qual red devils e citizens tentarão um resultado positivo que os deixe mais perto da decisão.



Quinto colocado na tabela da Premier League, com 31 pontos, o Manchester United entra nesta partida ainda sem qualquer vitória no presente ano civil (uma derrota e um empate), tendo pela frente um rival que em sentido inverso venceu os dois jogos que disputou em 2020.



A atuar em casa, refira-se, o Manchester United perdeu apenas um dos quinze encontros que disputou esta época, ao passo que no sentido inverso os citizens a atuar fora de portas têm três desaires, o mais recente deles há pouco mais de uma semana, diante do Wolverhampton.



De resto, há a notar que estas duas equipas já se enfrentaram por uma vez esta temporada, num duelo da Premier League qeu acabou em vitória red devil, fora de casa, por 2-1. Um resultado que aponta um dado curioso no passado recente, já que nos últimos cinco encontros entre estas duas equipas registaram-se quatro vitórias forasteiras e apenas uma caseira.



A finalizar, convém frisar o enorme rol de lesionados do United, que nesta partida não poderá contar com jogadores como Paul Pogba, Eric Bailly, Timothy Fosu-Mensah, Marcos Rojo, Scott McTominay e Axel Tuanzebe. Em dúvida estão Jesse Lingard, Anthony Martial, Harry Maguire e Luke Shaw, ao passo que é provável que Diogo Dalot possa ter nova chance para ganhar ritmo neste duelo. Do lado oposto Guardiola tem uma situação bem mais favorável, já que apenas Leroy Sané e Aymeric Laporte serão baixas.

CÓD 151 Manchester Utd. 4.29 Empate 3.76 Manchester City 1.57