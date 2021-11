Manchester United-Manchester City: dérbi para animar a tarde de sábado

CÓD 169 Manchester Utd. 4.2 Empate 3.85 Manchester City 1.68

Sábado de jogo grande na Premier League, com um dérbi de Manchester entre o United e o City em Old Trafford, num daqueles embates que promete agitar emoções e deixar o mundo pregado ao ecrã. Separados por 3 pontos, red devils (quintos com 17) e citizens (terceiros com 20) prometem emoções fortes e um dérbi de alta rotação.Em melhor posição, o City chega a este jogo vindo do triunfo a meio da semana diante do Club Brugge, mas a verdade é que no plano interno já leva dois jogos seguidos sem ganhar - incluindo o adeus à Taça da Liga.Quanto ao United, vem de um empate com sabor a vitória em casa da Atalanta (especialmente pelo golo nos descontos de Cristiano Ronaldo) e na jornada passada conseguiu dar a sapatada na crise com um triunfo sobre o Tottenham que precipitou a saída de Nuno Espírito Santo dos spurs. Os jogos dos red devils, refira-se costuma ter pelo menos 3 golos: foi assim nos últimos cinco. Por outro lado, em cinco dos últimos sete ambas as equipas marcaram.Em relação ao confronto direto, o registo de golos costuma ser modesto, já que nenhum dos últimos cinco teve mais do que 2. Na época passada houve um triunfo para cada lado por 2-0 e um nulo no encontro de abertura.A finalizar, olhar ao registo de ausentes, que nos mostra duas baixas no United (Varane e Pogba) e três no City (Ferrán Torres, Laporte e Mendy).