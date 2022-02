Manchester United-Middlesbrough: red devils de volta à ação

CÓD 106 Manchester Utd. 1.31 Empate 4.84 Middlesbrough 8.2

Depois de uma pausa de dez dias, o Manchester United volta esta sexta-feira à ação, defrontando pelas 20 horas o Middlesbrough, num encontro referente à 4.ª ronda da Taça de Inglaterra. Pela frente estará uma equipa do Championship, que ocupa a sexta posição com 45 pontos e que até ao momento tem feito uma campanha interessante.Do lado dos red devisl, dez dias de descanso trouxeram também um escândalo que afastou Mason Greenwood. Na lista de indisponíveis podem também entrar Aaron Wan-Bissaka, Eric Bailly, Luke Shaw, Fred e Alex Telles. O United, refira-se, leva quatro partidas seguidas sem perder, uma delas nesta mesma Taça, diante do Aston Villa, por 1-0. Esse foi um dos cinco dos últimos seis jogos nos quais os red devils foram os primeiros a marcar.Quanto ao Boro, tem Marcus Browne, Marc Bola e James Léa Siliki como baixas, chegando a este duelo vindo de um triunfo diante do Coventry por 1-0. Tal como o United, normalmente entra a ganhar: apenas não o fez em dois dos últimos sete jogos.Quanto ao confronto direto, a última vez que estas duas equipas se encontraram foi em 2016/17, na altura com duplo triunfo do United na Premier League.