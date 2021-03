Manchester United-Milan: Bruno Fernandes contra Rafael Leão

Manchester United e Milan defrontam-se, esta quarta-feira, em jogo a contar para primeira mão dos oitavos-de-final da Liga Europa, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que apresentam algumas ausências para este jogo.



No Manchester United, Phil Jones, Juan Mata, Paul Pogba e David De Gea deverão ser as ausências certas na equipa orientada por Ole Gunnar Solskjaer, enquanto que Bennacer, Calhanoglu, Ibrahimovic, Mandzukic e Rebic deverão desfalcar os italianos.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que os red devils registaram duas vitórias (Newcastle e Manchester City) e três empates (Real Sociedad, Chelsea e Crystal Palace), enquanto que o Milan somou dois triunfos (Roma e Verona), dois empates (Estrela Vermelha e Udinese) e uma derrota (Inter).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Manchester United, equipa que conta com o português Bruno Fernandes, que venceu quatro dos últimos cinco duelos disputados entre as duas formações, com o Milan, de Rafael Leão, a levar a melhor em apenas uma ocasião.