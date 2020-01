Manchester United-Newcastle: De olhos postos na Europa

Inesperadamente empatados com 25 pontos na tabela, Manchester United e Newcastle encontram-se esta quarta-feira em Old Trafford, numa partida na qual ambas as equipas procurarão assegurar um resultado positivo na busca pelos respetivos objetivos.



Os da casa, a viver mais uma época para esquecer, tentam voltar a vencer depois da derrota surpresa em casa do último classificado Watford, ao passo que os forasteiros, bem encaminhados para assegurar pelo menos a permanência, chegam a este duelo depois da vitória caseira ante o Crystal Palace.



Privado de Eric Bailly e Timothy Fosu-Mensah, o United deverá voltar a ser titular nesta partida, ao passo que os magpies têm um elenco em situação bem menos positiva, já que contam com quatro lesionados (Jamaal Lascelles, Matt Ritchie, Allan Saint-Maximin e Ciaran Clark).



De notar, por fim, que o Manchester United vai em sete jogos seguidos sem perder em casa, pelo que terá como missão dar a volta à fase recente para manter esse historial.

CÓD 108 Manchester Utd. 1.3 Empate 4.29 Newcastle 7.46