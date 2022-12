Manchester United-Nott. Forest: red devils com adversário acessível

Poucos dias depois de ter afastado o Burnley na Taça da Liga, o Manchester United regressa à Premier League, para um duelo da 16.ª jornada no qual terá pela frente um Nottingham Forest que entra em campo desesperado por conseguir mais um triunfo para deixar a zona de despromoção.



Sem Axel Tuanzebe, Harry Maguire, Lisandro Martínez e Raphaël Varane, mas também com Diogo Dalot em dúvida, o Manchester United vai partir em busca do quinto triunfo da temporada em casa na Premier League, que poderá permitir uma aproximação ao Tottenham na luta pelo quarto lugar (os spurs têm 30 pontos; os red devils contam 26 por agora).



Quanto ao Forest, a atuar fora de casa tem apenas 2 pontos, tendo marcado 1 golo e sofrido 19 em sete encontros. A equipa visitante leva cinco jogos a sofrer golos, sendo que em sete dos últimos oito, curiosamente, até foi a primeira equipa a marcar. Em termos individuais, Giulian Biancone, Cheikhou Kouyaté, Omar Richards, Moussa Niakhaté e Dean Henderson são baixas certas nos visitantes.



Em termos de confronto direto, este será o primeiro duelo entre as duas equipas neste milénio, já que a última partida entre ambas foi em 1999. Nessa temporada, o United venceu por 3-0 em Old Trafford e, depois, foi golear a casa do seu adversário por 8-1.

Por Record