Manchester United-PSG: duelo de titãs em Old Trafford

Duelo de titãs em Old Trafford, com o Manchester United a receber a visita do Paris SG, numa partida do Grupo H da Liga dos Campeões do qual poderá sair o primeiro apurado deste agrupamento para a ronda seguinte da prova.



Comandante do grupo, com 9 pontos, o Manchester United é a única equipa que o pode conseguir, necessitando para tal de empatar perante a formação gaulesa. Caso o consiga, manterá os 3 pontos de avanço para os franceses, algo que permitirá desde já celebrar por conta do facto de ter vantagem no confronto direto (vitória por 2-1 em Paris). Ainda assim, a verdade é que os jogos recentes mostram uns red devils em grande forma, com quatro vitórias consecutivas e sempre a marcar bastante golos: foram 11 marcados e 5 sofridos.



Por outro lado, o Paris SG chega a este jogo também numa sequência de jogos seguidos a marcar, sendo que nos últimos dez apontou um total de 23 e sofreu 9. Desses nove sofridos, refira-se, 4 foram nesta Champions. No que a resultados diz respeito, os parisienses não estão numa senda vitoriosa como os ingleses, já que nos últimos quatro venceram dois, empataram um e perderam outro.



Em relação ao confronto direto, apesar da tal vitória de há um mês, o Manchester United tentará neste jogo travar uma sequência de quatro jogos sempre a sofrer perante este PSG. Ainda assim, note-se que há vantagem inglesa nos duelos oficiais: duas vitórias contra uma derrota.



A fechar, um olhar aos jogadores indisponíveis, algo que dará bastantes dores de cabeça a ambos os técnicos. O Man. United não contará com Luke Shaw, Axel Tuanzebe, Anthony Martial, Phil Jones, Marcos Rojo e Sergio Romero, ao passo que do lado oposto as baixas são as de Juan Bernat, Julian Draxler e Thilo Kehrer. Note-se que Marquinhos, Neymar e Mauro Icardi estão em dúvida nos gauleses, ao passo que do lado inglês há dúvidas quanto a Alex Telles, Paul Pogba, Eric Bailly, Scott McTominay e David de Gea.

CÓD 115 Manchester Utd. 2.67 Empate 3.31 PSG 2.3