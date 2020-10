Manchester United-RB Leipzig: em busca da segunda vitória

Vindos de vitórias no arranque deste Grupo H da Liga dos Campeões, Manchester United e RB Leipzig encontram-se esta quarta-feira em solo inglês, num duelo no qual ambos os conjuntos procurarão triunfos que permitam deixar bem encaminhada a questão do apuramento num grupo no qual está ainda o todo-poderoso (milionário) Paris SG.



Vindo de um triunfo frente ao Basaksehir na ronda de abertura, por 2-0, o RB Leizpig chega a este encontro ainda sem qualquer desaire a reportar na presente temporada, já que em sete duelos que jogou venceu seis e empatou apenas um. Um registo importante, que se vê também noutros dados, como o facto de ter sido a primeira equipa a marcar em seis desses duelos e de ter chegado ao descanso na frenteme cinco deles.



Já o Manchester United, não perde há três encontros, mas a verdade é que não está a fazer uma temporada isenta de tropeções, nomeadamente as derrotas diante do Crystal Palace (3-1) e Tottenham (6-1). Dois resultados negativos que mancham um arranque de temporada no qual os red devils conseguiram cinco vitórias - e nenhum empate.



Relativamente a jogadores indisponíveis, são cinco no lado inglês (Eric Bailly, Jesse Lingard, Phil Jones, Marcos Rojo e Sergio Romero) e quatro no alemão (Lukas Klostermann, Konrad Laimer, Nordi Mukiele e Amadou Haidara).

CÓD 116 Manchester Utd. 2.23 Empate 3.43 RB Leipzig 3.19