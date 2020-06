Manchester United-Sheffield United: na luta pela Europa

Inesperadamente separados por apenas duas posições e 2 pontos à entrada das últimas oito jornadas da Premier League, Manchester United e Sheffield United encontram-se esta quarta-feira em Old Trafford, num duelo da 31.ª jornada do campeonato inglês.



Com 46 pontos, os red devils chegam a esta partida a 5 do quarto colocado Chelsea, entrando em campo numa sequência positiva de doze jogos seguidos sem perder. Por outro lado, os de Solskjaer foram a primeira equipa a marcar em cinco dos últimos sete jogos e também aquela que chegou ao descanso na frente.



Quanto ao Sheffield, vem de uma derrota inesperada diante do Newcastle por 3-0, num resultado pouco esperado que colocou ponto final a uma sequência positiva de sete encontros seguidos sem perder, com cinco vitórias e dois empates.



No que ao confronto direto diz respeito, na primeira volta registou-se um empate a três golos, surgindo o Manchester United numa longa sequência de seis jogos seguidos sem perder ante este oponente, sempre a conseguir marcar.

CÓD 111 Manchester Utd. 1.39 Empate 4.15 Sheffield Utd. 7.82