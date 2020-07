Manchester United-Southampton: red devils confiam em Bruno Fernandes

Sempre com Bruno Fernandes em evidência, o Manchester United recebe esta segunda-feira a visita do Southampton, num duelo da 35.ª jornada da Premier League no qual estarão frente a frente o 5.º e o 12.º, respetivamente.



Com uma sequência de 17 jogos seguidos sem perder com cinco vitórias nos duelos mais recentes, os red devils são claramente a equipa em melhor momento na Europa do futebol, muito por culpa da influência de Bruno Fernandes a meio campo. O português, fundamental praticamente desde que chegou, marcou quatro golos nos últimos três jogos, podendo nesta partida ampliar o seu registo goleador, que já vai nuns bem interessantes sete golos em dez partidas no campeonato.



Quanto aos saints, estão tranquilos a meio da tabela e na retoma até têm somado bons resultados, com três vitórias, um empate e apenas uma derrota. De notar que num desses triunfos conseguiu bater o Manchester City por 1-0, um resultado que naturalmente servirá de alerta para a equipa de Ole Gunnar Solskjaer.



Por fim, olhar para o confronto direto, que no passado recente tem sido claramente favorável ao Manchester United. São já oito jogos seguidos sem perder, numa sequência na qual conseguiu quatro vitórias e quatro empates. Como será ao nono duelo?

CÓD 140 Manchester Utd. 1.3 Empate 5.07 Southampton 8.45