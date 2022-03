Manchester United-Tottenham: à busca de melhores dias

CÓD 120 Manchester Utd. 2.05 Empate 3.42 Tottenham 3.22

A viver temporadas longe daquilo que se esperava de ambos os conjuntos, Manchester United e Tottenham encontram-se este sábado em Old Trafford, numa partida que colocará frente a frente o 5.º e o 7.º, que estão à entrada desta partida separados por 2 pontos, ainda que os spurs tenham dois jogos em atraso.Com 47 pontos, o United leva três partidas sem ganhar, incluindo uma derrota por 4-1 no dérbi com o City. Um resultado que tentarão esquecer com um bom desempenho aqui, isto numa partida na qual esperam poder contar com Cristiano Ronaldo. O português está em dúvida e pode falhar esta partida, tal como Luke Shaw, Raphaël Varane e Edinson Cavani. Em termos estatísticos, de notar que apenas dois dos últimos nove jogos do Man. United tiveram pelo menos 3 golos.Quanto aos spurs, chehgam a este jogo vindos de uma goleada ao Everton por 5-0, que serviu para esquecer o desaire sofrido na Taça de Inglaterra perante o Middlesbrough. Os londrinos, refira-se, estão numa fase de vitórias e grandes desempenhos alternados com derrotas, sendo que a manter-se a tendência... daqui sairá um desaire. No capítulo individual, Japhet Tanganga e Oliver Skipp são baixas; Ryan Sessegnon está em dúvida.Em termos de confronto direto, o Tottenham leva sete partidas seguidas a sofrer diante do Man. United, sendo que em cinco delas os red devils foram a primeira formação a faturar. Na primeira volta, em Londres, o marcador ficou em 3-0. Haverá vingança?