Manchester United-Tottenham: Bruno Fernandes e Mourinho frente a frente

Manchester United e Tottenham defrontam-se, este domingo, em jogo a contar para a 4.ª jornada da Liga inglesa de futebol, num encontro que irá disputar-se em Old Trafford, sem a presença de adeptos no estádio.

À entrada para esta ronda, os red devils posicionam-se no 14.º lugar, com 3 pontos, fruto de uma vitória e uma derrota, enquanto que o Tottenham, equipa orientada pelo português José Mourinho, encontra-se no 8.º posto, com 4 pontos, após somar um triunfo, um empate e uma derrota.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre competições oficiais e não oficiais, o Manchester Unitede de Bruno Fernandes registou três vitórias (Luton e duas diante do Brighton) e duas derrotas (Aston Villa e Crystal Palace), ao passo que o Tottenham somou quatro triunfos (Lyton Orient, Shkendija, Chelsea e Maccabi Haifa) e um empate (Newcastle).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade dos red devils, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos disputados entre as duas equipas.