Manchester United-Villarreal: red devils querem dar a volta ao mau momento

Manchester United e Villarreal defrontam-se, esta quarta-feira, pelas 20 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a segunda jornada do grupo F da Liga dos Campeões, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que não conseguiram vencer os seus respetivos jogos na jornada inaugural da prova.

Na primeira ronda da fase de grupos da Champions League, os red devils de Diogo Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo perderam surpreendentemente na Suíça, frente aos Young Boys, por 1-2. Já os espanhóis, que venceram a Liga Europa na última temporada e que esta época perderam a Supertaça Europeia para o Chelsea, empataram a dois golos com os italianos da Atalanta.

No que diz respeito às competições internas, o Manchester United posiciona-se no quarto lugar da Premier League, com 13 pontos, a apenas um do líder Liverpool, com um total de quatro vitórias, um empate e uma derrota em seis jogos e um saldo positivo de oito golos (13 marcados e cinco sofridos).

Já o Villarreal ainda não perdeu na Liga espanhola... mas também só venceu por uma vez. Neste momento, os homens comandados por Unai Emery, o 'senhor Europa League', encontra-se no 11.º posto, com oito pontos (menos nove que o líder Real Madrid), somando uma vitória e cinco empates em seis jogos e um saldo positivo de três golos (seis marcados e três sofridos).

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Manchester United registou duas vitórias (Newcastle e West Ham) e três derrotas - duas delas de forma consecutiva (Young Boys, West Ham e Aston Villa), enquanto que o Villarreal somou um triunfo (Elche), três empates (Atalanta, Maiorca e Real Madrid) e um desaire (Sporting de Braga).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio entre as duas equipas, que somam cinco empates nos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre si... quatro deles sem golos!