Manchester United-West Ham: duelo da Taça de Inglaterra

Vindos de empates de certa forma comprometedores na Premier League, Manchester United e West Ham encontram-se esta terça-feira em Old Trafford, numa partida dos oitavos-de-final da Taça de Inglaterra na qual é possível que ambas as equipas operem algumas trocas.



Sem Paul Pogba devido a lesão, o Manchester United voltará a confiar no acerto de Bruno Fernandes para quebrar a resistência dos hammers, uma equipa que no confronto direto tem por hábito causar problemas: nos últimos seis jogos venceu dois, empatou outros dois e perdeu os outros dois. Aliás, em quatro dos últimos cinco foi mesmo a primeira equipa a marcar e aquela que chegou ao descanso na frente, pese embora em dois deles ter acabado por perder.



Quanto aos hammers, neste jogo não terão Arthur Masuaku, Michail Antonio e Jesse Lingard, este último por estar cedido precisamente pelo oponente desta partida, onde se espera que David Moyes seja o técnico que aposte na equipa mais forte.