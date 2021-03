Manchester United-West Ham: red devils recebem a sensação da Premier League

Encontro entre duas equipas que estão na luta pela Liga dos Campeões, com o segundo colocado Manchester United a receber em Old Trafford a visita do quinto West Ham, num duelo da 29.ª jornada ao qual ambas as equipas chegam com o moral em alta.



Os red devils levam 12 jogos seguidos sem perder - 8 se contarmos apenas duelos da Premier League -, sendo que nessa sequência se realça a vitória conseguida no dérbi com o City, na semana passada. Para mais, a equipa de Bruno Fernandes não sofreu golos nos últimos três jogos de campeonato, sendo que nos duelos caseiros conseguiu sempre marcar pelo menos 3 golos. Ainda assim, nem tudo é positivo, já que os red devils têm várias baixas a resolver, como as de Paul Pogba, Juan Mata, Edinson Cavani, Phil Jones, Donny van de Beek e David de Gea.



Quanto ao West Ham, está a ser uma das surpresas do campeonato, com bons resultados atrás de bons resultados. Nos últimos oito duelos da Premier, por exemplo, os hammers ganharam cinco, perderam dois e empataram um. Em relação a jogadores indisponíveis, os londrinos não contarão com Arthur Masuaku, Angelo Ogbonna, Andriy Yarmolenko e Jesse Lingard.



Quanto ao confronto direto, este será o terceiro jogo da temporada entre estas duas equipas, havendo por agora duas vitórias do United. Aliás, os red devils têm uma vantagem clara no confronto direto, sendo que a atuar em casa já lá vão 16 jogos seguidos sem perder ante os hammers. Irá a tendência manter-se?

CÓD 149 Manchester Utd. 1.82 Empate 3.42 West Ham 4.1